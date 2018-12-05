Более 20 тыс. абонентов оплачивают услугу по обращению с ТКО через Интернет

5 Дек. 11:57 2018-12-05T11:59:39+03:00

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Региональный оператор совместно со своим подрядчиком «СарРЦ» старается максимально упростить процесс оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО. Оплатить услугу по квитанции с указанием номера лицевого счета можно online и без комиссии двумя основными способами. На сайте «Городского расчетного центра» работает «Онлайн-приемная для абонентов Регионального оператора по обращению с ТКО». Также совершить платеж без входа в личный кабинет можно на сайте платежцентр.рф. Сервисы многофункциональны и просты в обращении.

На данный момент более 20 тыс. абонентов регулярно пользуются новой функцией и производят оплату услуги по обращению ТКО при помощи online-сервиса.

Для работы с сервисом «Онлайн-приемная» абоненту следует зайти в соответствующий раздел на сайте саррц.рф, выбрать одну из функций сервиса: «Передача заявлений» или перейти в «Чат с оператором» и вести номер лицевого счета. Таким образом можно быстро внести корректировки как при наличии неточностей в платежном документе, так и при смене собственника объекта недвижимости или изменении состава семьи. На сайте платежцентр.рф также можно произвести оплату без дополнительного комиссионного сбора, с указанием лицевого счета и без входа в личный кабинет абонента.

- Благодаря развитию информационных сервисов Регоператор максимально упрощает и ускоряет процесс взаимодействия с абонентами. Для физических лиц созданы возможности внести изменения в платежный документ с любого доступного компьютера, также через Интернет можно оплатить коммунальные услуги без комиссии. Для юридических лиц действует наш сайт, на котором просто и удобно получить необходимые документы и в дальнейшем отправить нам цифровые копии. Оплата также проводится через онлайн-банк. Регоператор активно пользуется современными цифровыми инструментами взаимодействия для удобства получателей коммунальной услуги, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Получить консультации по начислениям и оплате за услугу по обращению с ТКО, а также произвести оплату можно и в пунктах абонентского обслуживания «СарРЦ» в Саратове, Энгельсе и других районах в зоне деятельности Регоператора. Оплата осуществляется как наличным, так и безналичным расчетом.

По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО, дополнительно действует специальная линия call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.

Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.