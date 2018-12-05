Организаторы квеста пойдут под суд за поджог клиента

5 Дек. 11:52 2018-12-05T12:02:18+03:00

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Организаторы экстремального квеста «Портной» обвиняются в оказании опасных для жизни услуг.

- По данным следствия, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель организовал экстремальный квест «Портной» в одном из нежилых помещений Саратова. За острыми ощущениями 8 июля 2017 года пришла компания из пяти девушек. По сценарию, гостей поместили в макет автомобиля, внутрь которого актеры-аниматоры стали для зрелищности распространять источник открытого огня. В результате пять девушек пострадали в разной степени. Одна из них получила поджоги, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

На 26-летнего организатора экстремальной игры и аниматоров в возрасте 22 и 25 лет заведено уголовное дело.

Они не стали отрицать свою вину. Расследование продолжается.

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