Радаев поручил разобраться с червивой едой в саратовской больнице

5 Дек. 11:41 2018-12-05T12:08:34+03:00

Он заявил, что отказ главврача общаться с пациентами говорит о его равнодушии

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в скандале с питанием в инфекционной клинической больнице №5.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующие задания он дал зампреду Валентине Гречушкиной и министру здравоохранения Наталье Мазиной.

Он подчеркнул, что руководство больницы всегда должно быть на связи, чтобы оперативно отвечать на возникающие вопросы. Кроме того, Валерий Радаев потребовал усилить контроль за питанием.

- Организация лечебной и хозяйственной работы медучреждения — это прямая ответственность руководителя. Бегать от пациентов, уходить от общения — недопустимо для врача. Это говорит о равнодушном отношении к людям. Возмущение человека, который столкнулся с таким случаем, понятно. Обязательно должны быть сделаны соответствующие выводы, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, накануне в соцсети появились сообщения о том, что в клинической больнице №5 пациентов кормят едой с червями. При этом, по словам заявителя, руководство клиники отказывается общаться по этому поводу.