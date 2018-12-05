2018-12-05T11:30:59+03:00
Происшествия

Вчера в Саратовской области горели три машины, баня и сарай

На пожарах никто не пострадал
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 декабря, в Саратовской области произошло пять пожаров.

В 09:17 оперативному дежурному стало известно о горящем ВАЗ-21099 на Революционной улице города Калининска. В 22:04 горели баня и сарай на 1-ом Ангарском проезде в Кировском районе областного центра, — сообщили «КП-Саратов» в региональном МЧС.

А уже в 00:32, 5 декабря, пришло сообщение о загорании Shevrolet Lanos. Машина горела на Петровской улице. Последнее возгорание автомобиля — ВАЗ-2108 — произошло в 04:38 на Клинической улице Октябрьского района Саратова.

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