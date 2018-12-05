В попытке убийства сожителя матери подозревается женщина
Потерпевший поступил в Саратовскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями
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Во вторую клиническую больницу с многочисленными ножевыми ранениями поступил 50-летний мужчина.
- Диагноз пострадавшего - проникающая колото-резаная рана задней грудной стенки с обеих сторон, непроникающие колото-резаные раны обеих поясничных областей и другие повреждения, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Никаких показаний о том, кто пытался его убить, пострадавший дать не может, так как находится под действием лекарственных препаратов.
По подозрению в причастности к происшествию задержана 35-летняя дочь сожительницы потерпевшего. Проводится проверка.