2018-12-05T11:25:19+03:00
Происшествия

В попытке убийства сожителя матери подозревается женщина

Потерпевший поступил в Саратовскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями
Тимур Гадеев
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Во вторую клиническую больницу с многочисленными ножевыми ранениями поступил 50-летний мужчина.

- Диагноз пострадавшего - проникающая колото-резаная рана задней грудной стенки с обеих сторон, непроникающие колото-резаные раны обеих поясничных областей и другие повреждения, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Никаких показаний о том, кто пытался его убить, пострадавший дать не может, так как находится под действием лекарственных препаратов.

По подозрению в причастности к происшествию задержана 35-летняя дочь сожительницы потерпевшего. Проводится проверка.

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