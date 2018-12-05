В попытке убийства сожителя матери подозревается женщина

5 Дек. 11:25 2018-12-05T11:25:19+03:00

Потерпевший поступил в Саратовскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями

Изменить размер текста: A A

Во вторую клиническую больницу с многочисленными ножевыми ранениями поступил 50-летний мужчина.

- Диагноз пострадавшего - проникающая колото-резаная рана задней грудной стенки с обеих сторон, непроникающие колото-резаные раны обеих поясничных областей и другие повреждения, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Никаких показаний о том, кто пытался его убить, пострадавший дать не может, так как находится под действием лекарственных препаратов.

По подозрению в причастности к происшествию задержана 35-летняя дочь сожительницы потерпевшего. Проводится проверка.