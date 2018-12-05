Под Саратовом водитель ВАЗ 21150 сбил пешехода
Пострадавший госпитализирован
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Накануне на автодороге «Саратов-Красный Текстильщик» 53-летний водитель сбил 45-летнего пешехода.
Автомобиль «ВАЗ-21150», двигаясь со стороны поселка Красный Текстильщик в сторону Саратова, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть из-за стоящей на обочине автомашины, вне пешеходного перехода, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате ДТП, пешеход - госпитализирован.