Завод «Тантал» оштрафован за промокшее бомбоубежище
В нем была нарушена гидроизоляция
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Прокуратура Ленинского района проверила бомбоубежище, которое находится на проспекте 50 лет Октября, 110 «А».
- Защитное сооружение с 2010 года передано заводу «Тантал». Выяснилось, что в нем нарушена гидроизоляция, что является нарушением, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело. Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал завод на 20 тыс. рублей.