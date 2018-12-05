Завод «Тантал» оштрафован за промокшее бомбоубежище

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-05T10:53:56+03:00

В нем была нарушена гидроизоляция

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Прокуратура Ленинского района проверила бомбоубежище, которое находится на проспекте 50 лет Октября, 110 «А».

- Защитное сооружение с 2010 года передано заводу «Тантал». Выяснилось, что в нем нарушена гидроизоляция, что является нарушением, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело. Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал завод на 20 тыс. рублей.