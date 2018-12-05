Центр и Ленинский район Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-05T10:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 декабря, без воды остались несколько улиц во Фрунзенском и Ленинском районах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется около полуночи, как только закончатся работы на водопроводе.

Речь идет об адресах:

— Большая Садовая, 149а, 151, 151/7, 151/8, Шелковичная, 116, 118, 120, 122/126, 128, 130, 141, Свинцовая, 5/15, 4а, 10а, 10б, 19, Белоглинская, 159, 161, 163/165, 158/164, 154/156, 13-й Шелковичный пр-д, 1/11, 5/21, 16/18, 20, 4-й Рабочий пр-д, 3, Рабочая, 205;

— Ламповая, 4, 4а, Студеная, 3а, 3, 5, Осенняя, 4а, 6а, 6, 8.