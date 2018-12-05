2018-12-05T10:39:12+03:00
Происшествия

В Вольске водитель Dawoo Neksia сбил женщину

Неопознанную пострадавшую госпитализировали
Тимур Гадеев
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Минувшим вечером в Вольске, на улице Саратовская, 26-летний водитель Dawoo Neksia сбил женщину.

- По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода женщину приблизительно 45-50 лет. Ее личность сейчас устанавливается, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

Как выяснилось, пострадавшая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.

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