В Вольске водитель Dawoo Neksia сбил женщину

5 Дек. 10:39 2018-12-05T10:39:12+03:00

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Минувшим вечером в Вольске, на улице Саратовская, 26-летний водитель Dawoo Neksia сбил женщину.

- По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода женщину приблизительно 45-50 лет. Ее личность сейчас устанавливается, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

Как выяснилось, пострадавшая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.