2018-12-05T10:34:03+03:00
Недвижимость

В автопарк «КВС» поступили новые мини-погрузчики

Техника позволит быстрее выполнять работы на водосетях
Екатерина Семенова
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В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» проводит поэтапное обновление автопарка спецтехники. С целью повышения оперативности и эффективности выполнения работ на городских водопроводных сетях компания закупила два мини-погрузчика BobCat S 530 стоимостью 7,85 млн рублей. В период зимних снегопадов новая техника позволит быстро убрать территорию до и после проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на водопроводных сетях. Маневренные и компактные погрузчики также могут быть использованы в выравнивании грунта при благоустройстве территорий вскрышных работ. Кроме того, машины оснащены навесным оборудованием. Новая техника в ближайшее время выйдет для работы на коммуникациях.

За время исполнения концессионного соглашения ООО «КВС» ранее были приобретены экскаваторы-погрузчики JSB (с навесным гидромолотом), «КамАЗы»-самосвалы, универсальные комбинированные каналопромывочные машины КО-560, мастерские аварийно-восстановительных работ. В 2019 году на закупку новой техники планируется затратить более 55 млн рублей.

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