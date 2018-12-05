2018-12-05T10:26:41+03:00
Недвижимость

Энергетики завершили работы на ул. Рахова в Саратове к 11.00

Теплоснабжение появится к 13 часам
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал «Т Плюс» завершитлремонтно-профилактические работы на тепломагистрали по ул. Рахова (между ул. Кутякова и Посадского) к 11:00. Параметры теплоснабжения клиентов будут восстановлены к 13:00. Продление срока связано с увеличением объема работ на теплосети.

К ремонтно-профилактическим работам привлечены 3 бригады Центральной ремонтной службы и 15 единиц техники. Специально для того, чтобы минимизировать неудобства жителей этого района, основная часть мероприятий проводилась в ночное время.

В течение сегодняшнего дня энергетики проведут благоустройство участка дороги по ул. Рахова и восстановят автомобильное движение.

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