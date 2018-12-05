2018-12-05T10:25:43+03:00
Общество

Саратовец пожаловался на еду с червями в инфекционной больнице №5

На обращение отреагировал Минздрав
Дарья Вострикова
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Отец пациента детской инфекционной клинической больницы №5 на Большой Горной улице, 100, пожаловался на червей в еде.

- Еду все время подают с червями , на вопрос что это , отвечают, что 160 человек съели, а что вам не нравится? Персонал хамит,— рассказал Вадим Павлов в паблике «Саратов Онлайн» социальной сети «ВКонтакте».

Министерство здравоохранения области сообщило корреспонденту «КП-Саратов», что сейчас проводится проверка по этому факту.

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