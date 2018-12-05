2018-12-05T10:24:06+03:00
Происшествия

В Саратове произошло ДТП с тремя автомобилями

Двое госпитализированы
Тимур Гадеев
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Накануне ночью, на перекрестке Кутякова и Степана Разина столкнулись три автомобиля.

- Минувшей ночью 22-летний водитель автомобиля Datsun, в пути следования нарушил правила очередности проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем Ford Fokus, под управлением 36-летнего водителя, после чего автомобиль Ford Focus выбросило на припаркованный автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне машины в момент ДТП никого не было, – рассказали в региональном ГИБДД.

В результате столкновения водитель Datsun и 65-летняя пассажирка Ford Focus с многочисленными травмами были госпитализированы.

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