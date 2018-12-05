Почтовые отправления в провалившемся в Саратове автомобиле не пострадали
Для оперативной доставки был привлечен дополнительный транспорт
Изменить размер текста:
В Саратовском филиале «Почты России» официально прокомментировали инцидент с автомобилем, провалившемся в яму.
- Почтовые отправления, которые находились в автомобиле, в полной сохранности. Для их оперативной доставки на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов, — сообщила «КП-Саратов» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФССП Наталья Можейко.
При этом было отмечено, что все автомобили Саратовского филиала «Почта России» проходят ежегодный технический и предрейсовый осмотры. Состояние здоровья водителей также проверяется ежедневно.