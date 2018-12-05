2018-12-05T09:32:39+03:00
Происшествия

Четверо балаковцев залезли в чужой дом и ограбили девушку

Их задержала полиция
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 декабря, полиция раскрыла грабеж у 40-летнего балаковца и его 33-летней сожительницы.

- По словам потерепевшего, вечером этого же дня неизвестные люди залезли в его квартиру на улице Набережная 50 лет ВЛСКМ. Они избили его возлюбленную и похитили ее вещи, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

По подозрению в грабеже задержан 26-летний мужчина, 23-летний житель села Брыковка, 23-летний житель села Березово и 39-летняя женщина. Злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

На квартет заведено уголовное дело, похищенное у них изъяли.

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