Сельские магазины Воскресенского района торговали протухшим мясом

5 Дек. 09:23 2018-12-05T09:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе Саратовской области прокуратура выявила торговлю испорченным мясом.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, продуктовые магазины в селах Чардым и Булгаковка хранили мясную продукцию неправильно, на нее истек срок годности.

У одного из предпринимателей мясная продукция хранилась при температуре +12 градусов, у другой — торговал товарами, срок годности которых истек два месяца назад.

По данным фактам возбуждены административные дела. Предпринимателей оштрафовали на 5 тыс. рублей.