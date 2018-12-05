Сельские магазины Воскресенского района торговали протухшим мясом
Бизнесменов оштрафовали на 5 тыс. рублей
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В Воскресенском районе Саратовской области прокуратура выявила торговлю испорченным мясом.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, продуктовые магазины в селах Чардым и Булгаковка хранили мясную продукцию неправильно, на нее истек срок годности.
У одного из предпринимателей мясная продукция хранилась при температуре +12 градусов, у другой — торговал товарами, срок годности которых истек два месяца назад.
По данным фактам возбуждены административные дела. Предпринимателей оштрафовали на 5 тыс. рублей.