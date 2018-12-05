2018-12-05T08:59:09+03:00
Происшествия

Трижды судимую девушку поймали со спайсами в Солнечном

Употребить вещество она не успела
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 декабря, в 13:25 полиция задержала у дома №5 на Топольчанской улице 18-летнюю девушку со спайсами.

- Выяснилось, что она уже три раза привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Во внутреннем кармане ее куртки стражи порядка обнаружили зиплок с неизвестным веществом растительного происхождения. Исследование подтвердило, что это один из производных синтетических каннабиноидов, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

По словам девушки, она купила наркотики через приложение в интернете, после чего забрала «закладку» с веществом на седьмом этаже одного из домов на Весенней улице.

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