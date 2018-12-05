Пастух изнасиловал сотрудницу фермы под Калининском

5 Дек. 08:15 2018-12-05T08:25:46+03:00

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В Калининском районе Саратовской области будут судить 48-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление, по данным следствия, произошло 22 сентября.

Ранее судимый мужчина приехал на животноводческую ферму в селе Калининского района. Там он должен был заменить пастуха. Однако вместо добросовестной работы, новичок изнасиловал 27-летнюю сотрудницу. После этого он сбежал с места преступления.

Потерпевшая рассказала хозяйке фермы, которая заявила в полицию.

Подозреваемый был задержан и арестован. Свою вину он признал полностью и сейчас дожидается начала суда.