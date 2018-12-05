2018-12-05T08:02:48+03:00
Происшествия

Саратовского подростка осудят за кражу с банковской карты

Завершено уголовное дело по факту хищения с банковского счета
Тимур Гадеев
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17- летний подросток, укравший с чужого счета 600 рублей на свой мобильник, предстанет перед судом.

- По версии следствия, 30 сентября 2018 года 17-летний юноша, в одном из торговых центров Заводского района, используя банкомат, набрал на дисплее операцию по пополнению счета своего мобильного телефона на сумму 600 рублей, при этом банковскую карту в терминал не вставил. Подошедший следом потерпевший вложил в банкомат свою карту и таким образом перечислил свои деньги на счет подростка, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Уголовное дело по факту хищения денег с банковского счета завершено и будет в ближайшее время передано в суд.

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