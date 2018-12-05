В Саратове открыли проезд по Большой Затонской

5 Дек. 07:50 2018-12-05T07:50:55+03:00

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В Саратове открыли проезд по улице Большая Затонская. Как мы уже сообщали, этот участок дороги был закрыт до 5 декабря для ремонта газовых сетей.

- Массовой пробки как за последние 10 дней нет, – рассказал «КП-Саратов» по телефону Сергей Батурин, житель Энгельса, - Старые запрещающие знаки еще висят, но проезд открыт.

По сообщению других водителей в соцсетях, сегодня утром проезд из Энгельса в Саратов относительно свободен.