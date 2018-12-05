Водителя сбившего девушку и ребенка в Вольске задержали

5 Дек. 07:28 2018-12-05T07:28:18+03:00

За оставление места ДТП и раненых может быть возбуждено уголовное дело

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В Вольске задержали водителя, который вчера сбил 20-летнюю девушку и 9-летнюю девочку. Как мы уже писали наезд на пешеходов произошел в Вольске на улице Октябрьская. После обращения полицейских к жителям города с просьбой найти виновных неизвестный водитель был найден и задержан.

- Подозреваемый в наезде и оставлении места ДТП оказался 34-летний мужчина, управлявший автомобилем Daewoo Matiz, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Согласно законодательству наезд на пешеходов, оставления ДТП, а также не оказание помощи пострадавшим может повлечь возбуждение уголовного дела. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.