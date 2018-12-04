Володин о ремонте дорог: Набрав темп, нужно его не сбавлять

4 Дек. 21:24 2018-12-04T21:24:54+03:00

"Коротко о главном". О финансировании дорог. (4.12.2018). Адрес нашего сайта gtrk-saratov.ru гтрк-саратов.рф вк https://vk.com/sargtrk facebook https://www.facebook.com/gtrk.saratov Смотрите нас в прямом эфире на сайте http://gtrk-saratov.ru/shows/gtrk_saratov_online/ Пишите нам! Эл. почта vesti-saratov@yandex.ru Адрес: 410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 7 интернет- редакция: (8452) 49-50-85 продюсерская служба: (8452) 391-691 Присылайте видео случившегося в рубрику Мобильный репортер http://gtrk-saratov.ru/main/people_reporter/news_people/ и оно появится на сайте!

Изменить размер текста: A A

В интервью для ГТРК Саратов Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Саратовской области.

- В прошлом интервью вы сказали, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» агломерации будет выделено 2 миллиарда 689 миллионов рублей. Плюс, состоялось два важных решения для региона: это передача на федеральный уровень трассы «Саратов — Ртищево» и «Саратов — Озинки». Судя по набранным темпам, в скором времени регион сможет лишиться такого негласного звания как «Территория разбитых дорог».

- У нас самая большая была проблема – проблема с дорогами. И не раз об этом говорили. Более того, это был вопрос №1, когда проходили выборы в 2016 году. И все говорили: давайте возьмем и решим именно этот вопрос. И, подчеркну, мы этот вопрос решали нелинейно. Потому что если бы просто шло наращивание дорожного фонда области, то нам бы все равно его не хватило. 8,5 миллиарда на следующий год – это больше, чем несколько лет назад было выделено на эти цели (2,5 миллиарда). Но все равно этого недостаточно. Недостаточно по той причине, что у нас область протяженная, дороги областные настолько проблемные – чтобы их привести в нормативное состояние нужно финансировать в многомиллиардном объеме.

И здесь хочется слова благодарности сказать Правительству, Председателю Правительства РФ. Он услышал, потому что дважды пришлось обращаться к нему по вопросам передачи дороги «Саратов — Озинки» и дороги «Саратов — Ртищево — Тамбов». Мы с вами сейчас не только с себя проблему сняли, потому что не надо ее финансировать за счет областного бюджета, мы сегодня с вами привлекли большое количество средств в регион за счет федерального бюджета. В этом году уже миллиард был выделен на дорогу от развязки на Вольск по объездной, от Саратова до Урбаха. На будущий год это будет тоже порядка миллиарда, если не больше, для того чтобы привести в нормативное состояние дорогу до границы с Дергачами. А в целом, для того чтобы привести эти две дороги в нормативное состояние, необходимо около 10-ти миллиардов. Одно содержание ежегодно стоит где-то около 600 миллионов. Вот, вы представьте себе, если бы эти средства уходили из областного бюджета, из областного дорожного фонда.

Многое сейчас зависит от контроля. От контроля со стороны Саратовской областной Думы, от контроля стороны местных законодательных собраний, со стороны общественных советов. У нас есть в области проект, который ведет депутат областной Думы Вадим Рогожин – «Дорожный контроль». Такие проекты должны появляться во всех сферах. Потому что нам крайне важно, чтобы жители осуществляли вопросы контроля. Сейчас нужно как раз, набрав этот темп, его не сбавлять. — заявил Вячеслав Володин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Володин рассказал о дополнительных средствах на новый саратовский аэропорт

Уже сейчас нужно думать, как организовать движение электрички к новой воздушной гавани

(подробнее)