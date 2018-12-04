В Саратовской области открыто новое месторождение

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-04T17:10:29+03:00

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В Ровенском районе Саратовской области открыто новое месторождение. Оно найдено в результате бурения поисковой скважины №1 Лисянской. Там сейчас идут работы по подготовке к постановке запасов нефти на государственный баланс.

- Открытию предшествовали геологоразведочные работы, в том числе геофизические исследования и переобработка ранее полученных материалов. Нефтенасыщенные пласты выявлены в терригенных отложениях бобриковского горизонта нижнего карбона, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Во время испытаний был получен промышленный фонтанный приток нефти дебитом более 60 м3/сутки. Также были проведены гидродинамические исследования и другие работы.