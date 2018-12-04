4 Дек. 17:09 2018-12-04T17:09:17+03:00

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Сегодня в Энгельсе трактор Т-150 с прицепом сбил мужчину.

- Утром около 10:20 у дома 95 на улице Студенченская, в Энгельсе, 46-летний водитель трактора Т-150 при повороте налево не уступил дорогу 55-летнему пешеходу мужчине и сбил его, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате происшествия, пешеход был доставлен в больницу, но позже отпущен домой на амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия выясняются.