В Энгельсе трактор Т-150 с прицепом сбил мужчину
Пострадавший госпитализирован в больницу
Трактор сбил пешехода в Энгельсе
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Сегодня в Энгельсе трактор Т-150 с прицепом сбил мужчину.
- Утром около 10:20 у дома 95 на улице Студенченская, в Энгельсе, 46-летний водитель трактора Т-150 при повороте налево не уступил дорогу 55-летнему пешеходу мужчине и сбил его, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате происшествия, пешеход был доставлен в больницу, но позже отпущен домой на амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия выясняются.