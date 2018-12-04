Ночью убирать улицы Саратова от снега будут 107 машин

4 Дек. 16:52 2018-12-04T16:58:58+03:00

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В ночь с 4 на 5 декабря убирать улицы Саратова от снега будут 107 машин и несколько десятков работников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

- Особое внимание будет уделено уборке тротуаров, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

Чтобы не мешать убирать дороги, саратовских водителей просят не оставлять машины в запрещенных для парковки местах, а также на территориях, где убирают снег и наледь. Такие участки обозначены специальными знаками.