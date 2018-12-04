На Рахова в Саратове отключат тепло до утра
Работы будут проводить ночью для минимизации неудобств жителям
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Сотрудники «Т Плюс» сегодня, 4 декабря, с 21:00 начнут проводить ремонтно-профилактические работы на участке тепломагистрали по улице Рахова между Кутякова и Посадского.
- Для того, чтобы у жителей был минимум неудобств, работы будут проходить ночью, — сообщили «КП-Саратов» в компании.
На месте будут трудиться три бригады Центральной ремонтной службы и 15 машин. Предполагается, что окончание мероприятий будет в семь утра 5 декабря.
Коммунальщики отметили, что на время работ объектам, подключенным к тепломагистрали, не будет поступать тепло. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства.