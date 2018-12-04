Суд в Саратове встал на сторону министра спорта в споре с клубом «Протон-БАЭС»
Судья признал законным право министра не ставить подпись на заявке клуба
Александр Абросимов
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Кировский районный суд в Саратове 4 декабря отклонил требования волейбольного клуба «Протон-БАЭС» о признании незаконными бездействия регионального министра спорта Александра Абросимова.
Судья Юлия Медная не приняла ходатайства клуба о привлечении к процессу третьих лиц — пострадавших от действий министра — оставшихся без работы сотрудников клуба и спортсменов.
Суд посчитал, что министр имел право не ставить свою подпись на заявку клуба во Всероссийскую федерацию волейбола. Напомним, по этой причине «Протон-Саратов» не был допущен к соревнованиям.
В претензиях к министру клубу отказано в полном объеме.