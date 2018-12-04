2018-12-04T16:32:05+03:00
Спорт

Суд в Саратове встал на сторону министра спорта в споре с клубом «Протон-БАЭС»

Судья признал законным право министра не ставить подпись на заявке клуба
Александр Уриевский
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Александр АбросимовАлександр Абросимов
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Кировский районный суд в Саратове 4 декабря отклонил требования волейбольного клуба «Протон-БАЭС» о признании незаконными бездействия регионального министра спорта Александра Абросимова.

Судья Юлия Медная не приняла ходатайства клуба о привлечении к процессу третьих лиц — пострадавших от действий министра — оставшихся без работы сотрудников клуба и спортсменов.

Суд посчитал, что министр имел право не ставить свою подпись на заявку клуба во Всероссийскую федерацию волейбола. Напомним, по этой причине «Протон-Саратов» не был допущен к соревнованиям.

В претензиях к министру клубу отказано в полном объеме.

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