2018-12-04T16:32:05+03:00
Спорт

Суд в Саратове встал на сторону министра спорта в споре с клубом «Протон-БАЭС»

Судья признал законным право министра не ставить подпись на заявке клуба
Александр Уриевский
Поделиться:
Александр АбросимовАлександр Абросимов
Изменить размер текста:

Кировский районный суд в Саратове 4 декабря отклонил требования волейбольного клуба «Протон-БАЭС» о признании незаконными бездействия регионального министра спорта Александра Абросимова.

Судья Юлия Медная не приняла ходатайства клуба о привлечении к процессу третьих лиц — пострадавших от действий министра — оставшихся без работы сотрудников клуба и спортсменов.

Суд посчитал, что министр имел право не ставить свою подпись на заявку клуба во Всероссийскую федерацию волейбола. Напомним, по этой причине «Протон-Саратов» не был допущен к соревнованиям.

В претензиях к министру клубу отказано в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло