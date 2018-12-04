Педофил из Базарно-Карабулакского района осужден за растление шестилетней девочки
Его отправили на 12 лет в колонию
Изменить размер текста:
Житель Базарно-Карабулакского района признан виновным в растлении шестилетней девочки.
- По данным следствия, 8 августа 41-летний педофил увидел ребенка около своего дома. Девочка принесла его собаку. Злоумышленник заметил, что никого рядом нет, взял малышку на руки, занес ее в дом и надругался над ней, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Признавать свою вину педофил отказался. Однако суд назначил ему 12 лет исправительной колонии строгого режима.