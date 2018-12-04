Педофил из Базарно-Карабулакского района осужден за растление шестилетней девочки

4 Дек. 16:21 2018-12-04T16:30:02+03:00

Его отправили на 12 лет в колонию

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Житель Базарно-Карабулакского района признан виновным в растлении шестилетней девочки.

- По данным следствия, 8 августа 41-летний педофил увидел ребенка около своего дома. Девочка принесла его собаку. Злоумышленник заметил, что никого рядом нет, взял малышку на руки, занес ее в дом и надругался над ней, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Признавать свою вину педофил отказался. Однако суд назначил ему 12 лет исправительной колонии строгого режима.