2018-12-04T16:19:23+03:00
Общество

Кубок губернатора Саратовской области посетят бойцы UFC

Соревнования пройдут 15 декабря
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, на которой рассказали о проведении открытого кубка губернатора Саратовской области по смешанным единоборствам среди мужчин и юношей.

Всего на состязаниях будет 17 весовых категорий. Награда за первое место — 10 тыс. рублей, за второе — 5 тыс. Кроме того, вручат кубки и медали.

- Мероприятие пройдет в ФОК «Звездный» 15 декабря. Сейчас уже зарегистрировались более 200 участников со всей России, — отметил президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев.

Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов рассказал, что хочет устроить настоящий спортивный праздник.

На мероприятии будут присутствовать бойцы UFC Рамазан Эмеев, Рамазан Шарипов, а также известные спортсмены: Владимир Минеев, Тимур Гайдалов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области открыто новое месторождение
В Энгельсе трактор Т-150 с прицепом сбил мужчину
Ночью убирать улицы Саратова от снега будут 107 машин
Саратовский гордеп пожелал юнармейцам с честью нести воинское звание
Саратовских школьников научили правилам безопасности на железной дороге
На Рахова в Саратове отключат тепло до утра
Суд в Саратове встал на сторону министра спорта в споре с клубом «Протон-БАЭС»
Педофил из Базарно-Карабулакского района осужден за растление шестилетней девочки
Саратовские туроператоры благодарны Володину за инициативу строительства аэропорта
Николай Панков: Как получается, что горят недалеко расположенные бараки?
На ремонт Трофимовского моста в Саратове выделят 200 млн рублей
В Мордовии открыли парту в честь саратовского гордепа
Саратовские волонтеры разыскивают дезориентированную пенсионерку
Жители Заводского района боятся, что к ним придут крысы и мыши
Жителям Ново-Астраханского шоссе и Поливановки вернули воду
В Саратовской области построят два новых моста на месте старых
Саратовские дети из центра «Возвращение» посетили тепловую станцию
ООО «КВС» заменит участки труб на улицах Шелковичная и Международная
Минтранс: Аварийных мостов в Саратовской области нет
В поселке Юриш включили воду
Под Саратовом мужчина грабил соседку, которая не захотела мириться
Саратовцы хотят встречать новый год в Москве и Краснодарском крае