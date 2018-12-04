2018-12-04T16:19:23+03:00
Общество

Кубок губернатора Саратовской области посетят бойцы UFC

Соревнования пройдут 15 декабря
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, на которой рассказали о проведении открытого кубка губернатора Саратовской области по смешанным единоборствам среди мужчин и юношей.

Всего на состязаниях будет 17 весовых категорий. Награда за первое место — 10 тыс. рублей, за второе — 5 тыс. Кроме того, вручат кубки и медали.

- Мероприятие пройдет в ФОК «Звездный» 15 декабря. Сейчас уже зарегистрировались более 200 участников со всей России, — отметил президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев.

Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов рассказал, что хочет устроить настоящий спортивный праздник.

На мероприятии будут присутствовать бойцы UFC Рамазан Эмеев, Рамазан Шарипов, а также известные спортсмены: Владимир Минеев, Тимур Гайдалов.

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