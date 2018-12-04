На ремонт Трофимовского моста в Саратове выделят 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-04T16:16:16+03:00

Однако на полную реконструкцию нужно в три раза больше

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В 2019 году на ремонт Трофимовского моста в Ленинском районе Саратова будет выделено 200 млн рублей.

- Эти деньги дадут на следующий год. Однако реально на реконструкцию этого сооружения необходимо в два-три раза больше, — рассказал «КП-Саратов» Владимир Мисевичюс, начальник отдела комитета по дорожному хозяйству администрации Саратова.

Недавнее обследование моста показало, что его нужно будет полностью перестраивать. Высота конструкции не соответствует современным требованиям. Также оголились до арматуры опоры на участке над улицей Шехурдина. В целом состояние Трофимовского моста оценили как неудовлетворительное.