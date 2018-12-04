2018-12-04T16:16:16+03:00
Общество

На ремонт Трофимовского моста в Саратове выделят 200 млн рублей

Однако на полную реконструкцию нужно в три раза больше
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году на ремонт Трофимовского моста в Ленинском районе Саратова будет выделено 200 млн рублей.

- Эти деньги дадут на следующий год. Однако реально на реконструкцию этого сооружения необходимо в два-три раза больше, — рассказал «КП-Саратов» Владимир Мисевичюс, начальник отдела комитета по дорожному хозяйству администрации Саратова.

Недавнее обследование моста показало, что его нужно будет полностью перестраивать. Высота конструкции не соответствует современным требованиям. Также оголились до арматуры опоры на участке над улицей Шехурдина. В целом состояние Трофимовского моста оценили как неудовлетворительное.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло