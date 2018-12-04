2018-12-04T16:12:19+03:00
Общество

Саратовские волонтеры разыскивают дезориентированную пенсионерку

В селе Поповка пропала Надежда Шпанкова
Дарья Вострикова
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В селе Поповка Саратовского района пропала Надежда Шпанкова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 82-летнюю женщину ищут с 26 ноября.

Приметы Надежды Леонидовны: рост 155–160 см, худощавое телосложение, седые волосы.

Она была одета в коричневое короткое пальто, черные штаны и бежево-серую вязаную шапку, а обута в черные высокие зимние сапоги. Пропавшая может быть дезориентирована.

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