2018-12-04T16:10:18+03:00
Общество

Жители Заводского района боятся, что к ним придут крысы и мыши

Виной тому — свалка на улице Усиевича
Дарья Вострикова
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Жители Заводского района пожаловались на стихийную свалку около дома №17/1 на улице Усиевича.

- Не все люди могут дойти до мусорных баков. Пожилые оставляют пакеты с мусором во дворе, которые привлекают собак. Если ситуация не изменится, здесь могут завестись крысы и мыши, — сообщают очевидцы в паблике «Заводской Online Саратов» социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что отходы оставляют не на оборудованных для этого площадках, а просто так, около дома.

Жители негодуют, что уже две недели никто не хочет убирать их захламленный двор. По их мнению, это должна сделать УК «Энергия».

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