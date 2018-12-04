Минтранс: Аварийных мостов в Саратовской области нет
В Саратовской области по состоянию на декабрь 2018 года нет аварийных мостов. Об этом было заявлено сегодня, 4 декабря, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. Здесь прошла пресс-конференция, посвященная итогам ремонта и планово-предупредительных работ на мостах Саратовской области в 2018-м и планах работ на 2019 год.
Основным спикером выступил и. о. первого замминистра Михаил Шалыганов.
- По состоянию на 1 декабря 2018 года на региональных автодорогах расположено 445 мостов и путепроводов, включая пешеходные мосты, — рассказал Михаил Шалыганов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по данным Шалыганова в этом году выполнены планово-предупредительные работы на 13 мостах, общая длина которых составила 639 м.
Чиновники также отчитались о недавней сдаче нового моста через реку Камелик, соединившего Пугачевский и Перелюбский районы.
Всего по данным минтранса, в 2018 году было построено семь мостов.