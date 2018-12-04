2018-12-04T15:08:04+03:00
Общество

Минтранс: Аварийных мостов в Саратовской области нет

Ремонтные работы в этом году прошли на 13 мостах
Тимур Гадеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-конференция в минтрансе Саратовской областиПресс-конференция в минтрансе Саратовской областиФото: Тимур Гадеев
Изменить размер текста:

В Саратовской области по состоянию на декабрь 2018 года нет аварийных мостов. Об этом было заявлено сегодня, 4 декабря, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. Здесь прошла пресс-конференция, посвященная итогам ремонта и планово-предупредительных работ на мостах Саратовской области в 2018-м и планах работ на 2019 год.

Основным спикером выступил и. о. первого замминистра Михаил Шалыганов.

- По состоянию на 1 декабря 2018 года на региональных автодорогах расположено 445 мостов и путепроводов, включая пешеходные мосты, — рассказал Михаил Шалыганов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по данным Шалыганова в этом году выполнены планово-предупредительные работы на 13 мостах, общая длина которых составила 639 м.

Чиновники также отчитались о недавней сдаче нового моста через реку Камелик, соединившего Пугачевский и Перелюбский районы.

Всего по данным минтранса, в 2018 году было построено семь мостов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло