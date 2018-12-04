2018-12-04T15:08:04+03:00
Общество

Минтранс: Аварийных мостов в Саратовской области нет

Ремонтные работы в этом году прошли на 13 мостах
Тимур Гадеев
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Пресс-конференция в минтрансе Саратовской областиПресс-конференция в минтрансе Саратовской областиФото: Тимур Гадеев
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В Саратовской области по состоянию на декабрь 2018 года нет аварийных мостов. Об этом было заявлено сегодня, 4 декабря, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. Здесь прошла пресс-конференция, посвященная итогам ремонта и планово-предупредительных работ на мостах Саратовской области в 2018-м и планах работ на 2019 год.

Основным спикером выступил и. о. первого замминистра Михаил Шалыганов.

- По состоянию на 1 декабря 2018 года на региональных автодорогах расположено 445 мостов и путепроводов, включая пешеходные мосты, — рассказал Михаил Шалыганов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по данным Шалыганова в этом году выполнены планово-предупредительные работы на 13 мостах, общая длина которых составила 639 м.

Чиновники также отчитались о недавней сдаче нового моста через реку Камелик, соединившего Пугачевский и Перелюбский районы.

Всего по данным минтранса, в 2018 году было построено семь мостов.

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