2018-12-04T14:55:23+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина грабил соседку, которая не захотела мириться

Женщина так и не простила его
Дарья Вострикова
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Базарно-Карабулакского района Саратовской области за грабеж и незаконное проникновение в чужой дом.

- По версии следствия, 24 сентября 2018 года пьяный мужчина пришел в гости к своей 52-летней соседке, с которой он до этого поссорился. Гражданин хотел помириться, но женщина так и не пустила его в дом. Тогда злоумышленник выставил окно и все равно залез в квартиру. Второй незаконный визит в этот же дом он совершил 11 октября. Угрожая расправой, сельчанин забрал у соседки 100 рублей, а 15 октября мужчина набросился на женщину в продуктовом магазине. Он отобрал у нее сумочку, где лежали ее вещи и пакет с едой на общую сумму свыше 4,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Еще до окончания суда злоумышленник признал вину. Своей участи он ожидает под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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