2018-12-04T14:52:15+03:00
Общество

Саратовцы хотят встречать новый год в Москве и Краснодарском крае

Это самые востребованные регионы по мнению россиян
Дарья Вострикова
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Саратовцы хотят встречать Новый год в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Столицу нашей родины выбирают для праздника 18% саратовцев, которые интересуются поиском съемных квартир.

Как сообщает портал недвижимости Domofond.ru, такой вывод был сделан после анализа запросов пользователей о поиске квартир. Около 15% от общего числа всех запросов приходится на Москву, 11% — на Подмосковье, а каждый десятый планирует отправиться в Краснодарский край.

Отдых на юге привлекает ростовчан, жителей республики Адыгея, Крыма, Магаданской области и Забайкалья.

Москву планируют посетить жители Санкт-Петербурга, Ростовской области, Татарстана, Дагестана и Краснодарского края.

Исследование показало, что россияне не готовы к дальним поездкам в пределах своей родины.

Если тройка популярных городов не привлекает человека, то он скорее посетит соседний регион.

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