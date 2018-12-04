Саратовцы хотят встречать новый год в Москве и Краснодарском крае
Саратовцы хотят встречать Новый год в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
Столицу нашей родины выбирают для праздника 18% саратовцев, которые интересуются поиском съемных квартир.
Как сообщает портал недвижимости Domofond.ru, такой вывод был сделан после анализа запросов пользователей о поиске квартир. Около 15% от общего числа всех запросов приходится на Москву, 11% — на Подмосковье, а каждый десятый планирует отправиться в Краснодарский край.
Отдых на юге привлекает ростовчан, жителей республики Адыгея, Крыма, Магаданской области и Забайкалья.
Москву планируют посетить жители Санкт-Петербурга, Ростовской области, Татарстана, Дагестана и Краснодарского края.
Исследование показало, что россияне не готовы к дальним поездкам в пределах своей родины.
Если тройка популярных городов не привлекает человека, то он скорее посетит соседний регион.