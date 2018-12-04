2018-12-04T14:23:23+03:00
Происшествия

В Саратове подросток ограбил мальчика на катке

Следователи разбираются в деле и выясняют, куда злоумышленник дел отобранную технику
Екатерина Семенова
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Следователи Заводского района Саратова возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который отобрал у 14-летнего мальчика гаджеты. Его обвиняют в грабеже.

- Следствие считает, что 22 ноября 2018 года подозреваемый гулял с компанией в парке. В это же время там на коньках катался и слушал музыку 14-летний парень. К нему подошел злоумышленник и с угрозами похитил телефон Huawei Y5 за 8 тыс. рублей и музыкальную колонку за 1,75 тыс. рублей. После этого грабитель ушел вместе с техникой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Потерпевший мальчик рассказал об инциденте своим родственникам, а те пошли в полицию. После этого сотрудники органов нашли 16-летнего подозреваемого. Стоит отметить, что парни были не знакомы друг с другом.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, куда грабитель дел смартфон и колонку. Расследование продолжается.

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