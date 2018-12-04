2018-12-04T15:29:12+03:00
Происшествия

У диспетчерских служб Саратова меняются номера

Прежние будут отключены с 1 января 2019 года
Дарья Вострикова
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С 1 января позвонить в районные диспетчерские службы Саратова можно будет только по новым номерам. Действующие сейчас просто отключат.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, это связано с переходом ЕДДС с аналоговой связи на цифровую.

Новые номера диспетчеров ЕДДС:

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

Эти номера перестанут дествовать с 1 января:

Волжский район — 26-33-87;

Заводской район — 96-45-85;

Кировский район — 26-30-51;

Ленинский район — 63-34-10;

Октябрьский район — 27-94-16;

Фрунзенский район — 26-11-27.

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