У диспетчерских служб Саратова меняются номера
С 1 января позвонить в районные диспетчерские службы Саратова можно будет только по новым номерам. Действующие сейчас просто отключат.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, это связано с переходом ЕДДС с аналоговой связи на цифровую.
Новые номера диспетчеров ЕДДС:
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
Эти номера перестанут дествовать с 1 января:
Волжский район — 26-33-87;
Заводской район — 96-45-85;
Кировский район — 26-30-51;
Ленинский район — 63-34-10;
Октябрьский район — 27-94-16;
Фрунзенский район — 26-11-27.