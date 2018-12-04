2018-12-04T13:44:58+03:00
Происшествия

Саратовцу отказались смягчать наказание за грабеж в Новый год

Мужчина сказал, что не собирался ни на кого нападать
Дарья Вострикова
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Областная прокуратура отклонила жалобу 42-летнего саратовца, осужденного за разбой в 2017-м. Мужчину приговорили к 9,5 года исправительной колонии строгого режима.

- Установлено, что около пяти часов утра 31 декабря 2016 года злоумышленник залез в чужой дом в Заводском районе, чтобы похитить оттуда вещи. Когда он прогуливался по жилищу, то встретил хозяина помещений. Перепуганный вор ударил его молотком по голове. Несмотря на это, потерпевший задержал преступника, — рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Осужденный отправил жалобу в областную прокуратуру. Он заявил, что хотел только украсть вещи, а избивать никого не планировал.

Смягчать приговор злоумышленнику отказались.

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