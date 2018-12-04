На Воскресенском кладбище почтили память неизвестного солдата
Здесь похоронены более 8 тыс. солдат и офицеров
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Сегодня, 4 декабря, на Воскресенском кладбище прошло мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, среди возлагавших венки был глава администрации Михаил Исаев, министр внутренней политики и общественных отношений области Елена Щербакова.
В Братской могиле этого кладбища захоронены останки более 8 тыс. солдат и офицеров, которые погибли во время Великой Отечественной войны, умерли от ран в госпиталях Саратова и на пути к ним.