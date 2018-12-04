В Саратовской области ОРВИ заболели почти 13 тыс. человек
Привито уже более 1 млн человек
Изменить размер текста:
За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировали 12 822 случая ОРВИ.
- Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на стандартном уровне, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
От вирусов в области уже привили более 1 млн человек.
В целях профилактики врачи советуют есть пищу, богатую луком и витамином С, не забывать мыть руки после улицы, а в местах скопления людей надевать медицинскую маску.