2018-12-04T13:02:35+03:00
Спорт

Саратовских бойцов будет тренировать семикратный чемпион мира по грэпплингу

Даци Дациев мечтает о «собственном доме» для спортсменов
Дарья Вострикова
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Даци ДациевДаци ДациевФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 4 декабря, президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказал, что бойцам единоборств не хватает специализированного зала.

- Пока что своего «дома» у нас нет, мы тренируемся в помещении Губернского рынка. Я вижу горящие глаза ребят, которые приходят заниматься. Я уверен, что будет у нас место, и мы будем приглашать чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Для этого у меня есть все — я их знаю, и они меня знают, я их уважаю, и они меня уважают. Не проблема, чтобы они приехали в Саратов и провели мастер-класс. Мы будем это устраивать, — рассказал Даци Дациев.

По словам спортсмена, такие занятия должны проходить в оборудованном зале. Чтобы там можно было заниматься и ММА, и кикбоксингом, и борьбой.

Дациев пообещал, что одним из тренеров в Саратове будет семикратный чемпион мира по грэпплингу.

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