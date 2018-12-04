2018-12-04T12:59:00+03:00
Происшествия

В Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже

Продавцы попытались самостоятельно задержать подозреваемого, но он, оттолкнув персонал, выбежал с похищенным на улицу
Тимур Гадеев
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В Балашове сотрудники Росгвардии задержали убегающего грабителя супермаркета.

- Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны заметил, как из магазина, расположенного по улице Ленина, выбежал мужчина. Пытаясь скрыться от охранника супермаркета, беглец направился в сторону жилого дома, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники региональной Росгвардии.

Росгвардейцы — капитан Алексей Слобоцков и прапорщик Александр Гирба блокировали возможные пути отхода злоумышленника и в скором времени задержали 28-летнего местного жителя.

Как выяснилось, задержанный выбрал в торговом зале спиртное и средства личной гигиены и поспешил сбежать из магазина, не оплатив товар. Продавцы попытались самостоятельно задержать подозреваемого, но он, оттолкнув персонал, выбежал с похищенным на улицу.

Месяцем ранее мужчина совершил аналогичное преступление. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла похищенный товар. Задержанный передан сотрудникам полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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