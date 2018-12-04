Под Саратовом осудили убежденного любителя пьяной езды

4 Дек. 12:45 2018-12-04T12:55:21+03:00

До этого мужчина уже два раза привлекался к административной ответственности

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Житель Балаковского района получил наказание за пьяную езду.

- Вечером 29 сентября 2018 года в селе Ивановка ДПС остановила автомобиль ВАЗ-210930, за рулем которого был 38-летний мужчина. Алкоголь в его крови подтвердило тестирование. До этого водитель дважды привлекался к административной ответственности за пьяную езду — в 2014 и 2015 годах. Его лишили прав, но отдавать свое водительское удостоверение в ГИБДД мужчина так и не захотел, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил нарушителю 220 часов обязательных работ с запретом садиться за руль автомобиля на два года.