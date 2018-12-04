В Саратове почтовый УАЗик провалился в яму
Инцидент произошел на 1-й Прокатной улице
УАЗ провалился на 1-й Прокатной. Фото из соцсети
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В Саратове в дорожную яму провалился автомобиль УАЗ. Машина принадлежит «Почте России», судя по фирменному окрасу.
- Вот почему долго идет доставка, дороги г… (плохие — прим. ред), — написал автор поста Данил Белов в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».
Он также прикрепил к записи фотографию, там присутствует геолокация, в которой указано, что инцидент произошел на 1-й Прокатной улице Ленинского района. На снимке видно: УАЗ попал в яму не весь, а только левым передним колесом и остался так виснуть.