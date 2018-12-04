4 Дек. 12:33 2018-12-05T07:08:14+03:00

После наезда на пешеходов неизвестный с места ДТП скрылся

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Сегодня утром, 4 декабря, неопознанный водитель на неизвестном автомобиле сбил 20-летнюю девушку и девятилетнюю девочку, а после с места происшествия скрылся.

- ДТП случилось около 08:00 у дома №92 по улице Октябрьская. Машина была, предположительно, темно-зеленого цвета, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии пешеходы пострадали, им назначено амбулаторное лечение.

Отдел ГИБДД отдела МВД России по Вольскому району обращается ко всем, кто стал очевидцем данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном инциденте, сообщить об этом по телефонам: 02 или 8 (84593) 5-08-14.