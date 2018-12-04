Панков: Важно защитить детей от пропагандирующих насилие сообществ в соцсетях

4 Дек. 12:25 2018-12-04T12:48:38+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- На повестке думы сегодня много социально значимых вопросов. В окончательном чтении обсуждается закон о блокировке так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях. Важно защитить детей, которые могут попасть под их влияние.

На первое чтение выносится закон, направленный на усиление контроля за использованием застройщиками денежных средств дольщиков, защиту прав участников долевого строительства, в том числе членов ЖСК. А также закон по усовершенствованию контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для того, чтобы защитить семьи от недобросовестных организаций, — подчеркнул Николай Панков.