Трое саратовцев получили почетные звания
Высоко оценены заслуги учителя, ученого и изобретателя
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Трое саратовцев получили почетные награды.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном правительстве, почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено профессору Саратовской государственной юридической академии, преподавателю средней общеобразовательной школы №2 в Пугачеве Светлане Королевой.
Завкафедрой СГУ имени Н. Г. Чернышевского Дмитрий Усанов признан Заслуженным изобретателем Российской Федерации.