2018-12-04T12:26:53+03:00
Общество

Трое саратовцев получили почетные звания

Высоко оценены заслуги учителя, ученого и изобретателя
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Трое саратовцев получили почетные награды.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном правительстве, почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено профессору Саратовской государственной юридической академии, преподавателю средней общеобразовательной школы №2 в Пугачеве Светлане Королевой.

Завкафедрой СГУ имени Н. Г. Чернышевского Дмитрий Усанов признан Заслуженным изобретателем Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У диспетчерских служб Саратова меняются номера
Сергей Суровов встретился с командой медиацентра СГЮА
Панков: Зарубежные коллеги видят открытость Госдумы для сотрудничества
Саратовцу отказались смягчать наказание за грабеж в Новый год
На Воскресенском кладбище почтили память неизвестного солдата
Регоператор: Некоторые юридические лица занижают объем образуемых отходов
В Саратовской области ОРВИ заболели почти 13 тыс. человек
Саратовских бойцов будет тренировать семикратный чемпион мира по грэпплингу
В Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже
Под Саратовом осудили убежденного любителя пьяной езды
В Саратове почтовый УАЗик провалился в яму
В Саратове ищут водителя, сбившего девушку и ребенка
Панков: Важно защитить детей от пропагандирующих насилие сообществ в соцсетях
Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области
Саратовский гордеп подарила библиотеке оборудование для выступлений
В Вольске еще одна иномарка врезалась в столб