Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-04T12:24:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Саратовской области одни из самых неактивных по благоустройству. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта.

- Были исследованы населенный пункты, в которых проживают от 5 до 250 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в ОНФ.

Эксперты проанализировали долю финансового участия граждан и предпринимателей в формировании комфортной городской среды.

Также проверялось, опубликованы ли на официальных сайтах правила благоустройства, публичных слушаний и т. д.

По итоги исследования, Саратовская область вошла в десятку самых отстающих регионов, наряду с Астраханской, Ивановской, Тверской, Ростовской областями, а также Бурятией, Забайкальским и Ставропольским краем и Чукотским АО.