2018-12-04T12:24:41+03:00
Общество

Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области

К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области одни из самых неактивных по благоустройству. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта.

- Были исследованы населенный пункты, в которых проживают от 5 до 250 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в ОНФ.

Эксперты проанализировали долю финансового участия граждан и предпринимателей в формировании комфортной городской среды.

Также проверялось, опубликованы ли на официальных сайтах правила благоустройства, публичных слушаний и т. д.

По итоги исследования, Саратовская область вошла в десятку самых отстающих регионов, наряду с Астраханской, Ивановской, Тверской, Ростовской областями, а также Бурятией, Забайкальским и Ставропольским краем и Чукотским АО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло