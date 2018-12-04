Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области
Жители Саратовской области одни из самых неактивных по благоустройству. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта.
- Были исследованы населенный пункты, в которых проживают от 5 до 250 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в ОНФ.
Эксперты проанализировали долю финансового участия граждан и предпринимателей в формировании комфортной городской среды.
Также проверялось, опубликованы ли на официальных сайтах правила благоустройства, публичных слушаний и т. д.
По итоги исследования, Саратовская область вошла в десятку самых отстающих регионов, наряду с Астраханской, Ивановской, Тверской, Ростовской областями, а также Бурятией, Забайкальским и Ставропольским краем и Чукотским АО.