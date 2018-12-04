Саратовский гордеп подарила библиотеке оборудование для выступлений

4 Дек. 12:10 2018-12-04T12:10:29+03:00

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Заместитель председателя Саратовской городской думы Ольга Попова 3 декабря приняла участие в мероприятии к Международному дню инвалидов, проходящем в Областной специальной библиотеке для слепых.

- В сложных жизненных обстоятельствах, в которых вы оказались, вы не теряете присутствия духа, — обратилась она к собравшимся. — Свою энергию, знания и умения вы отдаете людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и сердечность. Депутаты Саратовской городской думы уделяют большое внимание оказанию помощи и поддержке людей с ограниченными возможностями.

Она также совместно с депутатом Юрием Ерофеевым подарила библиотеке оборудование для сценических выступлений.