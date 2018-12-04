2018-12-04T12:10:29+03:00
Общество

Саратовский гордеп подарила библиотеке оборудование для выступлений

В учреждении прошло мероприятие к Международному дню инвалидов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Саратовской городской думы Ольга Попова 3 декабря приняла участие в мероприятии к Международному дню инвалидов, проходящем в Областной специальной библиотеке для слепых.

- В сложных жизненных обстоятельствах, в которых вы оказались, вы не теряете присутствия духа, — обратилась она к собравшимся. — Свою энергию, знания и умения вы отдаете людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и сердечность. Депутаты Саратовской городской думы уделяют большое внимание оказанию помощи и поддержке людей с ограниченными возможностями.

Она также совместно с депутатом Юрием Ерофеевым подарила библиотеке оборудование для сценических выступлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У диспетчерских служб Саратова меняются номера
Сергей Суровов встретился с командой медиацентра СГЮА
Панков: Зарубежные коллеги видят открытость Госдумы для сотрудничества
Саратовцу отказались смягчать наказание за грабеж в Новый год
На Воскресенском кладбище почтили память неизвестного солдата
Регоператор: Некоторые юридические лица занижают объем образуемых отходов
В Саратовской области ОРВИ заболели почти 13 тыс. человек
Саратовских бойцов будет тренировать семикратный чемпион мира по грэпплингу
В Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже
Под Саратовом осудили убежденного любителя пьяной езды
В Саратове почтовый УАЗик провалился в яму
В Саратове ищут водителя, сбившего девушку и ребенка
Панков: Важно защитить детей от пропагандирующих насилие сообществ в соцсетях
Трое саратовцев получили почетные звания
Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области
В Вольске еще одна иномарка врезалась в столб