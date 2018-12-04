2018-12-04T11:55:18+03:00
Происшествия

В квартире жителя Энгельса найден труп его сожительницы

Тело обнаружила бдительная соседка
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области 3 декабря был найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, на теле имелись признаки насильственной смерти, поэтому было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительной версии, днем в понедельник жительница одного из домов Энгельса увидела, что дверь в квартиру соседа открыта, при этом ключи торчат в замочной скважине. Гражданка заглянула в квартиру и увидела там тело женщины. Больше никого в доме не было.

Она сообщила в полицию. Было установлено, что на теле, шее и голове погибшей имеются многочисленные травмы. Причиной гибели стала тупая сочетанная травма.

Проверка показала, что жертва — 52-летняя сожительница владельца квартиры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У диспетчерских служб Саратова меняются номера
Сергей Суровов встретился с командой медиацентра СГЮА
Панков: Зарубежные коллеги видят открытость Госдумы для сотрудничества
Саратовцу отказались смягчать наказание за грабеж в Новый год
На Воскресенском кладбище почтили память неизвестного солдата
Регоператор: Некоторые юридические лица занижают объем образуемых отходов
В Саратовской области ОРВИ заболели почти 13 тыс. человек
Саратовских бойцов будет тренировать семикратный чемпион мира по грэпплингу
В Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже
Под Саратовом осудили убежденного любителя пьяной езды
В Саратове почтовый УАЗик провалился в яму
В Саратове ищут водителя, сбившего девушку и ребенка
Панков: Важно защитить детей от пропагандирующих насилие сообществ в соцсетях
Трое саратовцев получили почетные звания
Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области
Саратовский гордеп подарила библиотеке оборудование для выступлений
В Вольске еще одна иномарка врезалась в столб