В квартире жителя Энгельса найден труп его сожительницы

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-04T11:55:18+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 3 декабря был найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, на теле имелись признаки насильственной смерти, поэтому было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительной версии, днем в понедельник жительница одного из домов Энгельса увидела, что дверь в квартиру соседа открыта, при этом ключи торчат в замочной скважине. Гражданка заглянула в квартиру и увидела там тело женщины. Больше никого в доме не было.

Она сообщила в полицию. Было установлено, что на теле, шее и голове погибшей имеются многочисленные травмы. Причиной гибели стала тупая сочетанная травма.

Проверка показала, что жертва — 52-летняя сожительница владельца квартиры.